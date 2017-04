Vremenska, agro i bioprognoza, 13.04.2017.

VIDEO K9: U Novom Sadu danas je pretežno sunčan dan sa temperaturom do 21 stepen Celzijusove skale. Iako je sredina aprila, promenljive vremenke prilike ne ostavljaju utisak toplog proleća. U narednim danima temperature će biti još niže, povremeno praćene kišom.

Danas u našem gradu pretežno sunčano. Jutro je osvanulo uz temperaturu od svega 6 stepeni, tokom dana do 21. Slab severni vetar duva brzinom do 1 m/s. Vazdušni pritisak je povišen u odnosu na normalu i iznosi 1011 mbar.

Promenljivo oblačno i za tri stepena hladnije u odnosu na današnji dan biće sutra. Jutarnja temperatura koja će kretati oko 7, tokom dana porašće za dvanaest stepeni. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1016 mbar.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da su trenutno aktuelni radovi vezani za setvu korenasto povrtarskih vrsta, pre svega mrkve, peršuna i paštrnaka, kao i priprema zemljišta za sadnju prolećnih kultura.

Promenljivo oblačno vreme zadržaće se do subote, dok nam nedelja i utorak donose kišu i relativno niske temperature za drugu dekadu aprila meseca. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 5 do 9 stepeni, dok će dnevne dostizati i do 21 podeoka u subotu, koja će biti ujedno i najtopliji dan u narednih pet. Najhladniji dan biće utorak sa 13 stepeni.

Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim obolјenjima tegobe su moguće usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolјe i smanjene radne sposobnosti.