Vrela leta utiču na mortalitet ljudi

Na gradsku klimu utiču dva faktora, lokalni i globalne klimatske promene.

Temperature jesu modifikovane u odnosu na temperature u prirodnim sredinama, kaže profesor Stevan Savić i dodaje da na temperaturu vazduha u urbanim sredinama najviše utiče tip podloge.

“Pošto je gradska sredina tipična sa veštačkom površinom koja se razlikuje od prirodne, zbog toga dolazi do dodatnog zagrevanja vazduha. I to se manifestuje kao klima grada ili, stručno, ostrva toplote, gde su temperature nešto više u odnosu na prirodnu sredinu. To je jedan faktor, izgrađenost i urbanizacija grada koja je jedan od modifikatora”, naveo je prof. Stevan Savić, vanredni profesor na PMF-u.