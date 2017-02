Veterani traže popuste na komunalije

VIDEO K9: Ratni veterani zatražili su od grada Novog Sada smanjenje cena pojedinih komunalija, zbog čega su uputili predstavku nadležnoj skupštinskoj komisiji. Umanjenje cena za ratne veterane kažu nije neuobičajeno, podsećajući da ima gradova u Srbiji koji su to odavno učinili.

Predstavnici Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije ukazali su gradskim čelnicima na tešku finansijsku situaciju u kojoj su ratni veterani i zatražili popust na pojedine komunalne usluge.

“Od 2013. godine mi svake godine upućujemo Gradskoj upravi zahtev za umanjenje plaćanja komunalnih usluga za sve ratne veterane i za članove porodice preminulih ratnih veterana, s tim da smo ove godine imali još pojačan zahteve, gde smo tražili subvencionisane karte za javni prevoz za ratne veterane i za decu preminulih ratnih veterana. Inače, pokušavamo da kod gradskih vlasti probudimo svest da učine mali napor i ukažu malo poštovanja prema onim ljudima koji su bili spremni u datom trenutku da stanu na branik otadžbine i da daju na raspolaganje svoj život”, istakao je Željko Vukelić, predsednik Udruženje učesnika oružanih sukoba u Ex-Yu.

Vlast je uglavnom bila bez odgovora na zahteve vetarana, kako je rekao, a pretprošle godine su u Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu naveli da je napravljen dokument i usaglašen sa ostalim kategorijama – ratnim vojnim invalidima i porodicama sa troje i više dece koji je upućen Gradskom veću na razmatranje, kaže Vukelić, navodeći da se Gradsko veće o tom dokumentu nikada nije izjasnilo.

“Mi tražimo 50%, znači toliko je Beograd imao 20 i nešto godina. Jeste da su im smanjili pretprošle godine na 30% , ali hajde, eto, da i mi imamo popusta, da imamo to umanjenje plaćanja”, kazao je Vukelić.

On navodi da, prema procenama, u Novom Sadu živi oko deset hiljada ratnih veterana, te da bi pojeftinjenje cena dovelo do njihovog boljeg materijalnog položaja, kao i do bolje naplate komunalija, s obzirom da bi uslov za dobijanje popusta bilo redovno izmirivanje obaveza.

“Veoma je žalosno i teško svim ratnim veteranima, pogotovo porodicama onih ratnih veterana koji su preminuli, jer ništa od ove države nisu dobili zauzvrat i niko ne vodi računa o takvim ljudima. Mi kao udruženje pokušavamo da ukažemo na porodice ratnih veterana koji su preminuli i koji ne mogu dati doprinos egzistenciji svoje porodice i barem na takav način grad i lokalna samouprava toj porodici da omoguće neko umanjenje za te svoje najbliže koji su preminuli, a dali su na raspolaganje svoj život”, rekao je Vukelić.

Veterani su naveli da su slične olakšice omogućene veteranima u Beogradu i Subotici, a u Novom Sadu pravo na 50 odsto popusta za “Informatiku” imaju samo ratni vojni invalidi.