Verom od tame do svetlosti

Roman “Od tame do svetlosti” napisan je po istinitoj priči i prati težak život maloletnog delikventa, počev od njegovog života na ulici punog nasilja, preko boravka u vaspitno-popravnom domu, do evropskih kriminalnih puteva i narkomanije.

Sticajem okolnosti, on na kraju dospeva u jednu beogradsku crkvu.

“Cilj knjige nije bio da ja prepričam doživljaje meni bliske osobe, već da ljudima ukažem na greške koje se kroz život mogu izbeći i na pouke koje koje se, čitajući ovaj roman, mogu izvući. Najveći problem u svemu tome je da je ta maloletna osoba imala jednu divnu porodicu, njegovi roditelji su bili pošteni i dobri ljudi, takvi su i ostali. Međutim, ono što je nedostajalo, nedostajala je prava vera”, naveo ej Vladimir Petrović, autor dela.

Nestabilna situacija u zemlji devedesetih godina, finansijski problemi roditelja i beznadežnost generacije mladih koja mahom vidi izlaz u različitim kriminalnim radnjama, odvela je i maloletnika iz Petrovićeve knjige na stranputicu i na kraju u zatvor. On je, međutim, svoj put od tame do svetlosti uspeo da nađe kroz veru.

“Kada čovek je u tami, kada je u grehu, kada se valja kao svinja u blatu, to je isto kao na jednom crnom zidu da udarite jednu crnu fleku, vi ništa tu nećete videti, jer na crnom zidu se crna fleka ne vidi. Međutim, kada čovek dođe na pravom putu istine Hristove, spasenja, kroz otkrovenje Božije, on u Hristu vidi jedno ogledalo i na tom ogledalu svetlosti on vidi svu tu tamu i prljavštinu svoje duše, on vidi te stvari koje su, ustvari, pomračile čovečanstvo. Jer da nije tako, čovečanstvo nikada ne bi takve društvene norme nametnule društvu”, rekao je Petrović.

Put od tame do svetlosti, do pronalaska samog sebe, često je put pokajanja, a da bi čovek do njega došao, on treba da oseti šta je to zbog čega treba da se pokaje, naveo je Petrović. Prema njegovim rečima, večni život se već nalazi u čoveku i to je njegova duša.

“Iskoristio sam priliku da kažem da je prvo što čovek treba da se zapita u ovom svom zemaljskom životu ovde – šta on želi? Šta on misli da je njegov uspeh u životu? Mi u ovom životu imamo samo jedan put, ispravan put. Znači, mi nemamo dva ispravna puta. Gospod je rekao “Uska su vrata i tesan je put koji vodi kroz život, malo je onih koji ga nalaze”, kazao je Petrović.

Čovek se teško menja, ali je s Bogom sve moguće, moto je pod kojim je Petrović napisao ovu knjigu.

Roman “Od tame do svetlosti”/Pokajani razbojnik Jovan je izdanje koje sadrži dve knjige, štampane u međusobno obrnutim smerovima. U prvom delu Petrović, uz uvažavanje drugih, nastoji da životno iskustvo pretvori u niz moralnih saveta namenjenih prvenstveno mladima, ali i roditeljima, političarima i drugima. Pokajani razbojnik Jovan je, sa druge strane, knjiga religijskih eseja koja se bavi političkim temama i dogmatskim pitanjima pravoslavlja i odnosa pravoslavne crkve sa drugim religijama.