VANU ni na nebu, ni na zemlji

U Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti kažu da su mediji o njima uglavnom pisali kao o ustanovi koju treba zabraniti, dok se mali broj novinarskih tekstova zapitao zašto bi VANU trebalo da radi.

Ali, kako navode, ovo im nije prvi put da su u ovakvoj situaciji. Akademik Julijan Tamaš,

predsednik Vojvođanske akademije nauka i umetnosti podsećaj da je VANU za 22 godine četiri puta ukidana odlukama onih koji, kako navodi, niti znaju šta je akademija, ni šta je regionalna akademija, niti cene domete njenih članova i njen doprinos društvu.

“Bez obzira na sve te pokušaje, mi smo još uvek živi, jer je odlukom Ustavnog suda Srbije samo rečeno da nismo osnovani saglasno Ustavu Srbije, ali dalja procedura je stala. Naš osnivač, to je skupština AP Vojvodine nas nije ugasila, tako da mi bukvalno postojimo, ali smo skinuti sa budžeta”, kazao je Tamaš.

Od 2004. do 2012. VANU je finansirana iz budžeta, kaže Tamaš, navodeći da je Akademija tada i bila produktivna i vidljiva, za razliku od kasnijih godina kada je s vremena na vreme dobijala sredstva, da bi sada novčana davanja iz budžeta za ovu ustanovu bila u potpunosti obustavljena. On kaže da nisu uspeli ni u pokušaju da osnuju VANUK – Vojvođansku akademiju nauka, umetnosti i kulture.

“Pritiskom izvršne vlasti to je prebačeno u Beograd iz Vojvodine, a da li je to Vlada prosledila Ustavnom sudu na ponovno razmatranje, nije nam jasn. Rečeno nam je da je prebačeno i da nema odaziva, to znači status još uvek ni na nebu ni na zemlji. Uglavnom, finansirani nismo, a postojimo”, rekao je Tamaš.