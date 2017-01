Uspostavljen ledohod kod Novog Sada

Ledeni čep formiran u noći izmeđi srede i četvrtka se prostirao od Žeželjevog sve do Mosta Slobode, a led se pokrenuo u popodnevnim satima, nakon višesatnog rada potiskivača “Sloga”.

Na deonici Dunava kod Novog Sada u dužini od 14,7 kilometara i dalje su na snazi mere vanredne odbrane od zagušenja ledom, dok se redovna odbrana sprovodi na gotovo 800 kilometara vodotoka, saopštile su Vode Vojvodine.

Potiskivač „Sloga“ biće u pripravnosti kako bi mogao da reaguje ukoliko se ponovo formira ledostaj, jer RHMZ sledeće sedmice ponovo najavljuje pad temperatura. Vodostaji su niski, a Dunavom će nam stići i ledene sante iz Mađarske, navodi se u saopštenju.

Razbijanje ledenih čepova je veoma važno, jer gomilanje leda i stvaranje barijera u krajnjem slučaju mogu dovesti i do takozvanih lednih poplava.

Na Savi, na deonicama od Hrtkovaca do Jarka, u zoni ušća Bosuta u Savu i kod Jamene, formiran je ledostaj. Tisa i banatski vodotoci i dalje su potpuno zaleđeni. Debljina leda na Dunavu je od 5 do 10, a na Savi, Tisi i banatskim vodotocima do 15 centimetara.

U JVP „Vode Vojvodine“ formiran je Štab koji danonoćno prati stanje na rekama.