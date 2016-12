Uručene nagrade najboljim mladim sportistima Vojvodine

Novčane nagrade sportistima mlađih uzrasnih kategorija, mlađim seniorima i juniorima, kao i njihovim trenerima, koji su tokom ove godine ostvarili značajan sportski rezultat na zvaničnim takmičenjima i osvojili medalje na prvenstvima Evrope i sveta, uručene su danas u vladi Vojvodine.

“I upravo smo bacili fokus celog rada Sekretarijaata na te mlađe uzraste, oni već, eto, divne rezultate postižu. To su sve medalje sa prvenstava Evrope i sveta i to je nekako taj uzrast koji trebamo najviše da podržimo. Sa nekim statistikama sa kojima baratamo, to je neki prelomni trenutak, tu se radi o adolescentima. Kada se sve to skupi, mnogi i posustaju na tom putu vrhunskog sportiste odustaju jer jednostavno nemaju nekih sredstava”, rekla je Aranka Binder, pomoćnik sekretara za sport APV.