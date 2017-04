Urbocid ili ko pita Novosađane?

Kolika je uloga građana u donošenju odluka u gradu, zavisi, pre svega, od odgovora na pitanje – kome pripada grad, čiji je on i koga štiti, rekao je Milenković.

I u tom kontekstu bitno je sačuvati zelenu površinu koja izlazi na ulicu Miloša Bajića, a ograničena je zidom Arhiva Vojvodine, dvorištem Doma Vojske i muzejima Savremene umetnosti i Vojvodine, a za koju je Gradska uprava za saobraćaj i puteve pokrenula proceduru za izgradnju parking garaže.

Građani koji se tome protive bore se očuvanje ove zelene površine već dve godine, a potpisana je i peticija sa oko 3.000 potpisa za tu inicijativu.

“Novi Sad je pao na ispod 4% zelenih površina u gradu, nije se vodilo računa u tih poslednjih deceniju i po o tome, znači, bili su neki sasvim drugi interesi u pitanju. Sekli su se čitavi drvoredi, apsolutno se nije vodilo računa. Kao takav, on mora da ostane kao zelene površina, jer je to jedina zelena površina u širem krugu, osim, naravno Dunavskog parka. To je jedno lokalno okupljalište ljudi i, što je jako bitno, površina je za istrčavanje pasa i kada bi se desilo da se to uniši, da se pretvori u garažu, ti svi psi bi, verovatno, završili u Dunavskom parku. Mislim da to nikome ne bi odgovaralo”, navela je Mutavčieva.