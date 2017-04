Umivanje “dunavske lepotice”

Istraživača Petrovaradiske tvrđave oduvek je bilo, ali su javnosti, po svom angažovanju i posvećenosti, najpoznatiji članovi UGRIP-a, Urbane gerile ratnika iz podzemlja.

Oni ne samo da su zainteresovani za prošlost Tvrđave, nego i odlučni da joj obezbede budućnost kakvu zaslužuje.

“Iza toga svega stoji udruženje građana koje se zove 3D world, to je, da kažem, višedecenijska priča i ideja, a UGRIP je, zapravo, zavet između mene i mog oca i moje neke energije koju sam plasirao da bih došao do cilja koji želim, a to je da od “stare dame” napravimo dunavsku lepoticu”, naveo je Šurbanović.