Uklanjanje divljih deponija

Divlje deponije su ozbiljan ekološki problem koji, ukoliko se ne sanira na vreme, može imati negativan efekat na životnu sredinu i predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi, u vidu širenja različitih zaraznih oboljenja.

Vujasin navodi podatke da u Novom Sadu ima oko 40 deponija koje bi trebalo ukloniti po hitnom postupku.

“Samo, recimo, za razgradnju papira je potrebno 12 meseci, pa čak možda i do dve godine. Plastične kese koje su jako problematične, recimo za njihovu razgradnju je potrebno je čak do hiljade i hiljade godina, po nekim novim procenama i istraživanjima. Takođe za žvakaće gume oko 5 godina, a da recimo samim tim staklo se ne može nikada razgraditi. Tako da je bitno da apelujemo na građane, da pokušamo da ih naučimo kako da odlažu otpad i da budimo, ako mogu tako da se izrazim, njihovu svest i savest”, istakla je ona.

Divlja deponija na Temerinskom putu prostirala se i na biciklistuičku stazu koja je izgrađena u okviru IPA projketa Evropske unije u cilju povezivanja biciklističkih staza sa Mađarskom. Deponija koja je postojala bila je prepreka za bicikliste, na šta je Novosadska biciklistička inicijativa više puta upozoravala.

“Mi smo tamo negde u avgustu prošle godine prijavili tu deponiju da se ukalnja, a i ranije smo skretali pažnju na to. Loše je što treba toliko vremena da se to uradi, zaista, tim pre što je to i neka reprezentativna, funkcionalna staza i nova staza. Ali sa druge strane, treba naći trajno rešenje i onda ga rešiti, jer ako ćemo mi svaki dan to čistiti, a to se svaki dan pravi, onda to i nije rešenje”, rekao je Marko Trifković iz ove Inicijative.