Udruženje “Prijatelj u kući” za negu starih i bolesnih

Svoje višedecenijsko iskustvo u nezi starih i bolesnih lica Branka Dimitrijević je kroz edukacije i prakse nastojala da prenese negovateljicama u našoj zemlji.

Udruženje “Prijatelj u kući” upravo je rezultat te višemesečne teorijske i praktične obuke koju su prošle gerontonegovateljice koje su ga i osnovale.

“Ja imam svoj specijalni program, pošto sam prošla edukacije i u Nemačkoj i u Mađarskoj. Od svih sam uzimala samo ono što je najbolje, tako da sam sve to spojila u školski program koju sam sprovodila, a koji sam preuzela od Nemaca. Tokom edukacija svaki čas, bez obzira da li je teorija, uvek je bilo da je stara osoba u postelji i tako se vežbalo”, rekla je Branka Dimitrijević, stručna savetnica Udruženja.

Dimitrijević ističe da ostale službe koje se bave negovanjem starih i bolesnih ne treba da u ovom udruženju vide konkurenciju već saradnika i prijatelja. Kako kaže, 120 polaznica su prošle obuku i sve one su dobile sertifikat o položenom usmenom, pismenom i praktičnom ispitu. Od tog broja, 24 njih je prošlo užu selekciji i one su sada članice ovog Udruženja.

“Naše stanovništvo je sve starije i zapostavljeno, da li opravdano ili ne, mi ne ulazimo u to. Tu smo da im pomognemo, a jedan od vrlo važnih koraka je to što ćemo se baviti i skeniranjem i posmaranjem zlostavljanja starih. To je jedna od tema o kojoj je počelo da se govori kada je sve više počelo da se priča o zlostavljanju nad ženama, međutim, postoji mnogo zlostavljanih starih lica”, istakla je Maja Milošević, predsednica udruženja “Prijatelj u kući”.