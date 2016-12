U Skupštini grada danas o budžetu za 2017. godinu

Sa zadovoljstvom danas izlazimo pred odbornike sa predlogom budžeta za narednu godinu, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević navodeći da je reč o budžetu koji je istovremeno i razvojni, ali i socijalno uravnotežen.

On je naveo da je ovaj početni budžet za skoro šest procenata u samom startu veći u odnosu na planirani budžet za 2016. godinu. Do ovog povećanja došlo je iz dva razloga, objašnjava gradonačelnik.

“To je po stavci jedan – tekući prihodi Grada Novog Sada. Oni su u odnosu na 2016. godinu veći za nekih 731.000.000,00 dinara koliko je predviđeno da će biti veći izvorni prihodi grada u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu, a to je pre svega rezultat većeg broja zaposlenih, odnosno većeg obima primanja iz poreza na zarade, doprinosa, ali i zahvaljujući boljoj naplati poreza na imovinu, odnosno svih onih prihoda koje grad ima i to bez povećanja, odnosno sa vrlo malim povećanjem, to je mnogo manje nego što dolazi do povećanja prihoda u budžetu što znači da imamo bolji sveobuhvat imovine na teritoriji grada”, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.