U 2017. uz Zdravka Čolića, slavlje na trgovima Beograda, Niša, Jagodine…

Tačno u ponoć prisutnima se obratio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

“Jedan grad, jedna porodica, večna ljubav. Hvala vam na velikim pobedama u 2016, a pred nama su nove u 2017. godini”, rekao je Vučević poželevši svima srećnu Novu godinu.

Nakon desetominutnog vatrometa nastavljen je koncert Zdravka Čolića koji je počeo nešto posle 23 sata.

Na gradskim ulicama dežurale su sve dežurne službe u Vatrogasnoj jedinici i Policijskoj upravi Novi Sad.

U Dežurnom operativnom centru Policijske uprave rečeno je da u gradu nije bilo problema vezanih uz remećenje javnog reda i mira u novogodišnjoj noći, a stanje je bilo redovno, saopšteno je iz Gradske kuće.

Novogodišnji program “Dve Nove” odvijao se ceo dan na četiri lokacije, pa su posetioci, osim na glavnom trgu, mogli da se zabavljaju i na Trgu republike, u Dunavskom parku i na žurci u Studiju M.

I ove godine u Novom Sadu se nastavio trend dnevnih novogodišnjih žurki, koje su od jutarnjih sati odvijale u većini kafića, a koje su veoma popularne među Novosađanima.

Festivalski doček na četiri lokacije – Trgu slobode, Trgu republike, Dunavskom parku i u Studiju M, pripremio je u saradnji sa Gradom Novim Sadom, tim kandidature ovog grada za evropsku prestonicu kulture “Novi Sad 2021”.

Javno komunalno preduzeće saopštilo je da je posle dočeka Nove godine odneto sedam tona smeća, a kompletno čišćenje Trga slobode, gde je gradski doček održan, završeno jutros u 9,30 časova.

Beograđani dočekali 2017. godinu uz Bajagu i vatromet

Skoro 20.000 Beograđana i gostiju Beograda dočekalo je 2017. godinu na Trgu Nikole Pašića ispred Doma Narodne skupštine, uz vatromet i pesmu Bajage i Instruktora “Ako treba da je kraj”.

Članovi benda sa bine su poželeli svima da vole i da budu voljeni, a zatim je počeo gotovo desetominutni vatromet. Većina prisutnih te trenutke zabeležila je mobilnim telefonima, a posle vatrometa koncert je nastavljen Bajaginom pesmom “Moji su drugovi…”.

Proslava je počela koncertom Plavog orkestra, sa zakašnjenjem od pola sata, a posetioci svih uzrasta, od dece do penzionera, na tezgama su mogli da kupe kuvano vino, rakiju, roštilj i pivo.

Na više punktova policija je zbog bezbednosti pretresala sve koji žele da prisustvuju organizovanoj proslavi na glavnom beogradskom trgu. Obezbeđenje ne dozvoljava unošenje hrane, pića i upaljača.

Kod nekih građana to je izazvalo i negodovanje, uz konstataciju – “zašto ste me zvali na žurku, ako me sada pretresate”.

Policija obezbeđuje ulice u blizini Trga Nikole Pašića, a sve okolne ulice zatvorene su za saobraćaj.

U blizini jednog punkta sa obezbeđenjem dva migranta iz Avganistana htela su da prisustvuju koncertu i vide kako Beograd dočekuje novu godinu, ali su se predomislili kada su videli policiju.

Kao i svake Nove godine, mnogobrojni strani turisti odlučili su da Novu godinu dočekaju u Beogradu, pa se na ulicama mogu čuti najčešće slovenački i engleski, ali i kineski jezik.

Novogodišnja proslava biće završena Đ setom, koji će trajati do 3.00 sata iza ponoći.

U Nišu “Dugmići”, u Kruševcu “Čorba”, Brena u Čačku

Niš je u novu 2017. ušao sa pesmom “Bijelog dugmeta” na centralnom gradskom trgu.

Procenjuje se da je u trenutku dočeka Nove godine na trgu bilo između pet i 10.000 ljudi.

U Kruševcu na glavnom gradskom trgu okupljene zabavljali KUD “14. oktobar”, “Riblja Čorba” i “ZAA”.

Subotičani dočekali 2017. godinu sa Gocom Tržan na centralnom gradskom trgu, dok je Lepa Brena pevala na Gradskom trgu u Čačku.

Jagodinci uz Minu Kostić



Preko 2.000 Jagodinaca, uz folk pevačicu Minu Kostić i raskošan vatromet, dočekalo je na gradskom trgu novu 2017. godinu.

Doček je obezbeđivao veliki broj policajaca, vatrogasci i lekarske ekipe, koji su na trgu izjavili Tanjugu, da je doček protekao u najboljem redu bez ijednog ekscesa i intervencije.

Bilo je puno pirotehnike, od koje je vazduh u tom delu grada bio toliko zasićen da je dim štipao za nos i teško se disalo.

Za ljubitelje petardi i ostalih pirotehničkih sredstava, policija ja na trg ispraznila prostor, gde su mogli bacati petarde, a ne u masu i da nikoga ne povrede. (Agencije, RTV)