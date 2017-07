Surova realnost narkomanije

Borba protiv narkomanije i bolesti zavisnosti je globalni višedecenijski problem čiji se kraj ne nazire.

Olako uzimanje droge prvi put uglavnom je vezano za grupe u kojima se mladi kreću, nasvesni i često dezinformisani o posledicama takvog postupka. Opasnost od zloupotrebe droge često je pogrešno predstavljena i u medijskim sadržajima koji imaju uticaja na mlade.

Što je još gore, istakao je Đurasović, ovi ljudi imaju i druge različite prateće zdravstvene probleme.

“Polovina njih živi i sa hepatitisom C, što je jedna značajna činjenica, imamo i ljude koji žive sa HIV-om. Tu su i venske upale, apscesi, to je neka svakodnevnica naših korisnika. Ono što ljudi sa strane vide to je mršav izgled, propali zubi, otežan hod i tako dalje. To je nešto po čemu ih naši sugrađani prepoznaju na ulici”, naveo je on.