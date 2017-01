Street volleyball u Novom Sadu

Nakon turnira u Subotici, za ovakav vid uličnog takmičenja postali su zainteresovani i drugi gradovi u Vojvodini.

Sada je došao momenat da iza ove akcije treba da stane i Odbojkaški savez Vojvodine, kako bi svi gradovi bili objedinjeni u ideji organizacije ovih turnira.

U Novom Sadu će biti održana dva turnira ulične odbojke od kojih će jedan biti održan u junu, a u septembru na spensu biće održan drugi. Moguće je da će na turnirima gostovati i ekipe drugih zemalja. Radi se o turnirima za decu uzrasta od prvog do osmog razreda.

“Znači to će biti po kategorijama od prvog do osmog razreda gde se igra za medalje i za nagrade. Znači uglavnom isključivo nova mlada populacija koja počinje da igra odbojku i oni koji su tek krenuli u neke te kratke godine – godinu do tri odbojkaškog iskustva”, naveo je Savić.