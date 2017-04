Štimanje vitalne sile

Homeopatija je efikasna i naučno dokazana metoda lečenja koja podstiče prirodne sposobnosti organizma ka ozdravljenju.

Homeopatija je holistički vid lečenja, koji podrazumeva posmatranje ljudskog bića u celini, kažu u Udruženju za klasičnu homeopatiju “Haneman”.

“Znači, da ga ne posmatramo kao skup organa, nego kao celinu uma, duše i tela. Jer, praktično, simptomi, koji su izraz neravnoteže, tako ih posmatramo u homeopatiji, da su oni izraz neravnoteže u onome što nas, ustvari, održava u životu i zdravlju, a to je vitalna sila. To je ono na čega mi utičemo u homeopatiji, to je ono što razlikuje živo od neživog, i tako dalje. Znači, prvo se poremeti ta vitalna sila i onda, preko simptoma mi imamo uvid u to šta se dogodilo i kakav je poremećaj u pitanju”, navela je Cvejić.