Stara, srpska ili pravoslavna Nova godina?

Slavljenje pravoslavne, kod nas bi se reklo srpske Nove godine, počelo je tek 20-ih godina prošlog veka, a običaj slavljenja menjao se vremenom, kažu istoričari, navodeći da su se menjali i razlozi zbog kojih se ona slavila.

U tadašnjoj Kraljevini Srbiji korišćen je Julijanski kalendar i slavila se samo jedna Nova godina, kaže Radulović.

Međutim, posle 18. januara 1919. godine osvanuo je 1. februar, tj. tada je Srbija, u to vreme Kraljevina SHS, prešla na Gregorijansko računanje vremena, što je izazvalo konfuziju među narodom.

“Međutim, od 1925. godine, zbog određenih političkih procesa koji su se javljali u Kraljevini SHS, pre svega zbog pritisaka hrvatskih kapitalnih krugova iz Zagreba da se ukinu određeni pravoslavni običaji, počelo se sa slavljenjem srpske Nove godine. To je ostalo i do danas, s tim što je za vreme komunizma u Srbiji ona bila pomalo, odnosno, zvanično je bila zabranjena. Morale su da se zatvaraju kafane, kafići, restorani. Radili su do 22 časa, ali tolerisano je proslavljanje donekle, tako da su ljudi praznovali tu Novu godinu kao što se i danas praznuje”, kazao je Radulović.