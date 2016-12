Šta je obeležilo 2016?

Borba protiv terorizma biće i sledeće godine glavna tema međunarodne politike, sudeći po sve učestalijim terorističkim napadima na izmaku ove 2016, a čija su meta najposećenija mesta evropskih zemalja.

Cilj terorista je, smatra urednica info programa Kanala 9 Vesna Samardžija, upravo da naprave svet mestom opasnim za život, u kojem će se građani osećati nesigurno i zastrašeno i kao takvi biti pogodni za manipulaciju.

“I da vi ne budete sigurni nigde, taman ni u svojoj kući, ili da izađete na trg, evo, desilo se ovo i sa tim napadom na novogodišnjoj pijaci, to je donekle i udar na porodicu i sve one vrednosti koje cenimo. Dakle – ne idite nigde, budite u strahu, a kad ste u strahu onda ste pogodni za manipulaciju i onda oni koji žele nešto da rade, oni onda to mogu lakše da urade”, navela je Samardžija.