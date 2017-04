Šta ako se desi meni?

Nakon dugogodišnje borbe za bolji kvalitet života meštana Petrovaradina, Mira Mirković sada bije bitku za sopstveni život.

Nakon saznanja da je obolela od raka dojke, odlučila je da se ne predaje, ali i da podeli svoje iskustvo sa drugima, kao pomoć i upozorenje.

“Borba je krenula, otkrila sam nedavno da bolujem od toga. Slučajno je to konstatovano, onako, definitivno, međutim, znate šta se dešava? Ne dešavaju se loše stvari samo drugima. Mislila sam da se to meni nikada ne može desiti. Ja sam nešto slično već preživela pre nekih devet godina sa mojim sinom, koji je bolovao od Hočkina. Mislila sam to je to, nešto me je stiglo, ali, nažalost, preko moga deteta. Uspeli smo, izborili smo se. On je danas zdrav čovek, hvala Gospodu. Ali evo, došla sam i ja na red, verovatno to ima, tako treba”, rekla je Mirković.

Mirković navodi da je njeno iskustvo opomena ženama koje imaju vremena za sve, a najmanje za brigu o svom zdravlja, da promene svoje ponašanje. Ona je ohrabrila žene da obavezno potraže lekarsku pomoć čim primete prve promene, bez obzira na strah i “dobronamerne” savete okoline.

“Ne treba čekati kraj. Ja sam se ponosila time što 25 godina sam u Petrovaradinu i za tih 25 godina nisam bila u Domu zdravlja. Ne znači da sam ja bila zdrava, verovatno duže vreme vučem sve, ali samo što se ove bolesti tiče ja znam godinu dana. Znači, pre godinu dana sam primetila prve simptome, slučajno napipala kvržicu, ali sam sve to, onako, olako shvatila – ‘to je cista, to će proći?, slušala reči žena koje to imaju – ‘a, nije to ništa, je li boli? Boli? Nije to ništa dok boli’ i slično. Treba da znate da nije dobro dok boli”, upozorila je Mirković.

Ma koliko žene danas bile edukovane u pogledu samopregleda, samo suočavanje sa eventualnom bolešću uvek predstavlja teškoću. Kvržica veličine graška za nekoliko meseci postala je vidljiva i više nije bilo moguće zatvaranje očiju pred problemom.

“Nemojte da nikada zanemarite, telo vam pokaže. Telo pokaže tačno kada šta treba da se uradi i obratite pažnju na to kad vam telo kaže. Nije to ‘boli me glava, pa će proći’. Ali tako neke stvari koje mogu, ne daj Bože da izađu na zlo, kao kod mene, na to se uvek treba obratiti pažnja. Ja nisam. Ja sam sama za svoju bolest kriva i niko mi nije kriv. I kad moje prijateljice kažu ‘pa, gde tebe, čim si ti to zaslužila?’ , ma nema tu zasluge. Verovatno sam predodređena, mada kod mene nikada niko u porodici, ni sa jedne strane, nije imao karcinom”, navela je Mirković.

Mira je ubeđena da je pojavu ove bolesti kod nje najviše uzrokovao stres i tempo koji diktiraju uslovi života današnjice. Bez obzira na uzroke, Ona svoju bolest karakteriše kao još jednu prepreku u svom životu sa kojom se uhvatila u koštac i koju je rešila da ukloni.