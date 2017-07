Srbija još uvek nema javnu banku matičnih ćelija

Jul mesec posvećen je podizanju svesti o značaju čuvanja krvi iz pupčanika. Tim povodom Bebac Start Up centar organizovao je niz predavanja kako u Novom Sadu, tako i u mestima u Vojvodini i na taj način posebnu pažnju poklonio ovoj temi i buduće roditelje edukovao o važnosti matičnih ćelija.

“Važno ih je sačuvati zato što su one jedinstvene i zato što nikada više nećemo biti u prilici da sačuvamo matične ćelije nego nakon porođaja. Za razliku od matičnih ćelija iz nekih drugih delova tela, matične ćelije iz pupčanika su imuno naivne i imaju tu mogućnost da se dele i da se pretvaraju u bilo koji deo našeg tela, to jest da ga oporavljaju. Danas se uz pomoć matičnih ćelija leči preko 85 bolesti, a medicina i regenerativna medicina posebno jako velikom brzinom napreduju, tako da se otvara velika mogućnost za brojne primene, tako da svako ko je u prilici i ko može to sebi da priušti treba da učini ovako veliki korak za celu svoju porodicu”, rekla je Jasmina Mihnjak, koordinatorka Bebac Start Up Centra.