SNP – Radoje Čupić najbolji dramski glumac

Ovogodišnje dobitnike nagrada odabrao je žiri u sastavu Jasna Đuričić, glumica, Miroslav Miki Radonjić, teatrolog i Igor Burić, pozorišni kritičar.

“Došli smo danas da se pogledamo u oči i po 23. put da dodelimo nagradu koja nosi ime našeg pokojnog kolege Predraga Peđe Tomanovića, koji je mlad otišao od nas. On je bio mlad, ali je bio veliki glumac i kada pogledamo samo spisak ljudi koji su dobili nagradu Peđe Tomanovića do sada, videćemo da je to jedno sazvežđe sjajnih glumaca”, rekao je Miodrag Petrović, v.d. direktora drame SNP-a.