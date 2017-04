Smanjene rezerve A krvne grupe

Zbog smanjenih količina krvi svih grupa sa negativnim RH faktorom, kao i zbog smanjenih količina krvi A grupe, zavod za transfuziju krvi Vojvodine poziva sve dobrovoljne davaoce da se odazovu i daju krv.

U Zavodu podsećaju da rade svakog radnog dana od 7 do 14 sati, svakog prvog utorka u mesecu od 7 do 18 sati, a svake prve subote u mesecu od 8 do 12 sati.

Zavod za transfuziju krvi nalazi se u Hajduk Veljkovoj ulici na broju 9a, a više informacija svi zainteresovani mogu dobiti putem telefona na broj 021/ 48 77 980 i 021/487 79 72

U Zavodu takođe navode i da krv mogu dati sve osobe starosti od 18 do 65 godina koje se dobro osećaju, imaju uredan hemoglobin i imaju više od 50 kg. Takođe, vremenski razmak izmđeu dva davanja krvi ne sme biti kraći od 4 meseca kod žena, a kod muškaraca tri meseca.

Sa druge strane, krv ne mogu dati lica za koja lekar utvrdi da boluju od akutnih i izvesnog broja hroničnih oboljenja kod kojih bi davanje krvi ugrozilo njihovo zdravlje ili zdravlje primaoca krvi.