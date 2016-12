Akcija prikupljanja slatkiša počela je 20. decembra postavljanjem korpe u holu Radio Novog Sada u ulici Ignjata Pavlasa 3 i traje do kraja godine, kada će prikupljeni pokloni biti podeljeni deci.

Ogroman doprinos akciji i ove godine daće verna publika RTV-a i osnovci iz novosadskih škola ‘Ivo Lola Ribar’, ‘Žarko Zrenjanin’ i ‘Svetozar Marković Toza’.

“Do sada, u proteklih deset godina, građani su i bili glavni donatori svih slatkiša koje smo sakupljali u ovoj akciji “Slatkiš za mog drugara”. Da nije bilo njih, akcija verovatno ne bi ni živela deset godina, a mogu da donesu, kao što su to svake godine radili, na portirnicu Radio Novog Sada i da spuste u ovu korpu slatkiš koji su namenili nekom detetu iz ove četiri kuće”, rekla je Nevena Vrtulek, novinarka RTV-a.

Vrtulek kaže da su Novosađani u godinama koje su prethodile pokazali ogromnu solidarnost i humanost u ovoj akciji, navodeći da je svake godine bilo sasvim dovoljno slatkiša za mališane koji praznike zbog životnih okolnosti ne provode u svojim domovima.

“Odnesemo bar po jedno 12 do 15 velikih džakova slatkiša, ali doček 2015. mislim da je bio najbogatiji, zato što smo organizovali tada sve škole u Novom Sadu. Naši slušaoci i gledaoci i, naravno, svi Novosađani su donosili poklone i nosili smo tada u devet kuća i to je bilo najplodnije. Mislim da smo tada oko dve tone slatkiša sakupili, ali dobro, to je bilo za devet kuća”, navela je Vrtulek.