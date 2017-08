Sindikati i radnici bez prava

Visok procenat nezaposlenosti i ekonomska kriza načinili su od Srbije, opšte je mišljenje, veliko tržište jeftinom radnom snagom gde, u potrazi za poslom, radnici prećutno pristaju na razne vidove kršenja njihovih prava.

Brojni su primeri koji pokazuju da su slabi, ili uopšte ne postoje, mehanizmi koji bi zaštitili ekonomska ili socijalna prava radnika.

Položaj radnika u Srbiji danas jeste gori nego u neka ranija vremena, ocenili su predstavnici sindikata u emisiji Otvoreni ekran, zato što se, kako su naveli, ne poštuju radnička prava, niti zakoni ove zemlje.

“Ne možemo upoređivati ono vreme kada mo mi radili u društvenim preduzećima i sadašnje, došlo je do promene sistema. Svi su mislili da će to biti bolje, međutim, sve je gore i gore. Danas se radi za neki minimalac ili malo više i to se radi baš udarnički, po osam sati. Naši radnici su vredni radnici. To, ko kaže da su neradnici, taj laže i sebe i svet. Nažalost, dosta funkcionera iz ove zemlje kažu da su neradnici, što ja nikad neću prihvatiti, nije tačno, nego treba da se platimo”, rekao je Vasić.