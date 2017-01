Šešelj: Srbija na dve stolice

Godina 2016. bila je jedna u nizu teških godina za građane Srbije, godina ekonomske krize i produbljene socijalne bede, ocenio je predsednik Srpske radikalne stranke, uz jednu značajnu svetlu tačku.

“Imali smo uspešnu poljoprivrednu godinu i to nas je spasilo, to nas je izvuklo. Inače, da godina nije bila rodna, ko zna kako bi onda to sve izgledalo. Vlast se trudila da predstavi narodu mnogo bolju sliku stanja u društvu nego što je ono stvarno, dakle, neku ružičastu sliku, ali narod gleda televiziju, pa poveruje čelnicima vlasti, a onda se vrati u svoju realnost i vidi da nema ništa”, rekao je Šešelj.