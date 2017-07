Sećate li se priče o porodici Đurkić? Konačno, dobijaju novi dom!

Pomoć je prikupljena u dovoljnom iznosu da obezbedi kuću za Đurkiće, koji što pre moraju da napuste baraku u kojoj su živeli prethodnih 14 godina, jer je ta lokacija privatizovana.

Bajšanski dodaje da Udruženje ne staje sa akcijama prikupljanja pomoći i da je trenutno aktuelan turnir u malom fudbalu u Karavukovu, gde će nagradni fond od 120.000, ukoliko ga Udruženje osvoji, biti opredeljen za Đurkiće i još jednu akciju koju sprovode.

U skladu sa već prikupljenim sredstvima, počela je i potraga za novim domom.

“Neka kuća koju smo trenutno imali na raspolaganju jeste bila u Kisaču, 12000 evra je koštala. Na taj post kada smo objavili, pojavili su se drugi i donatori i neki ljudi koji prodaju kuće, na teritoriji Novog Sada, gde su nam ponudili, pogledali smo i sad trenutno smo u pregovorima sa njima, da vidimo koliko možemo da oborimo cenu, a da budu naravno i kupac i prodavac zadovoljni. Tako da mislimo da ćemo do kraja septembra, da kažem do početka školske godine uspeti i da ćemo ih zadržati na teritoriji Novog Sada da i mala Bojana, koja sad treba da krene u prvi razred, krene u istu tu školu”, objašnjava Bajšanski.

“Neka kuća koju smo trenutno imali na raspolaganju jeste bila u Kisaču, 12000 evra je koštala. Na taj post kada smo objavili, pojavili su se drugi i donatori i neki ljudi koji prodaju kuće, na teritoriji Novog Sada, gde su nam ponudili, pogledali smo i sad trenutno smo u pregovorima sa njima, da vidimo koliko možemo da oborimo cenu, a da budu naravno i kupac i prodavac zadovoljni. Tako da mislimo da ćemo do kraja septembra, da kažem do početka školske godine uspeti i da ćemo ih zadržati na teritoriji Novog Sada da i mala Bojana, koja sad treba da krene u prvi razred, krene u istu tu školu”, objašnjava Bajšanski.

Porodica je neizmerno zahvalna na pruženoj pomoći i kako kažu, konačno vide kraj ovom velikom problemu.