Savetovanje “Dobar dan domaćine” 9. i 10. februara

Okupljanje ratara na Poljoprivrednom fakultetu pred prolećnu i jesenju setvu je već postalo tradicionalno i ono je prvenstveno namenjeno tzv. malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima.

Vremenom je ovo okupljanje preraslo u pravi događaj, koji se pod nazivom “Dobar dan domaćine” i ove godine organizuje na Poljoprivrednom fakultetu.

“Jedna od udarnih tema biće pšenica, ali ono našta sam ponosna jeste da je potekla ideja, a to je da predavanja ne budu klasična, nego da to budu panel diskusije u kojima učestvuju eminetni stručnjaci, vode ih vrsni moderatori. U realizovanju ovih 14 tema koje će biti obrađene, u ova dva dana angažovano je preko 40 učesnika, što profesora, što saradnika, što novinara, što porota, a to je novina, tako dasmo na to jako ponosni”, navela je prof. dr Dragana Latković sa Departmana za ratarstvo i povrtarstvo.