Saobraćaj umeren, bez zastoja na naplatnim rampama

AMSS vozačima savetuje da ukoliko planiraju put, izbegavaju vožnju u najtoplijem delu dana.

Od 20.07. do 20.09. godine u periodu od 07.00 do 17.00 časova zbog izvođenja radova na izgradnji državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E 75), doći će do izmene režima saobraćaja u zoni državnog puta II A reda borj 258, na deonici: Leskovac – Vranje, na potezu Grdeličke Klisure, od Motela Predejane do Caričine Doline.

Prema poslednjim podacima Uprave granične policije RS, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Pored turističke sezone u toku je i građevinska sezona, pa je potreban oprez za volanom prilikom prolaska deonica na kojima se izvode radovi.

U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeičnim propuštanjem vozila prema postavljenoj privremenoj signalizaciji, opremi i semaforima.

Od 19.07. od 07.00 do 15.00 časova, izvodiće se kratkotrajni radovi u zaustavnoj traci na bankini, na delu državnog puta I A reda broj 1, leva strana autoputa, smer Beograd – Novi Sad.

U tako radova saobraćaj će biti preusmeren na levo voznu traku servisne saobraćajnice. Radovi će se izvoditi u fazama i biće regulisani adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.