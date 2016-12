Ribolovačke dozvole u prodaji

Podsetimo, pre otprilike mesec dana u Ribolovačkom savezu Vojvodine istakli su svoju zabrinutost, s obzirom da nije bila objavljena cena dozvola, niti je bilo poznato da li će ih uopšte biti do početka januara.

Međutim dozvole su ipak u prodaji i na vreme.

“Agilnost Ribolovačkog saveza Vojvodine se, evo, i u ovome ogleda. Znači, mi smo pre dva dana zadužili dozvole u Zavodu za izradu novčanica, pod budnim okom inspektora iz Ministarstva za poljoprivredu. Sve je to procedura koja je ispoštovana i mi smo odmah taj dan overili sve te dozvole, što je poprilično velik posao, ali ovde su se sakupili ribolovci, jer ovo je kuća svih ribolovaca Vojvodine, ne samo Ribolovačkog saveza ili naših članova. Zatim smo overili te dozvole, što je prilično velik posao, treba jedno 20.000 pečata na sve te silne dozvole udariti, da bi bile aktivne i da bi se mogle prodavati”, rekao je Dušan Jovanović, predsednik Ribolovačkog saveza Vojvodine.

Kako navodi, svaka godina beleži blag pad prodaje dozvola, iako cena stagnira već nekoliko godina.

“Uzeli smo jedno 70% od prošlogodišnje količine, toliki je pad prodaje dozvola u Ribolovačkom savezu Vojvodine, a verujem da je to trend i kod drugih korisnika. Nažalost, to je tako, ali mi smo zadužili negde oko 5.000 seniorskih dozvola, oko 1.000 invalidskih i povlašćenih oko 3.000. Sve to ukupno ne prevazilazi broj dozvola tamo iz 2007. ili 2006. godine, kada smo mi samo seniorskih dozvola prodavali 14.500”, naveo je Jovanović.