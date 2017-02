Ribolov: Peticija za uvođenje korisničke dozvole

Predlog je da korisnička dozvola bude za četvrtinu jeftinija od trenutne i da važi samo za pojedine vode.

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da ribolovci pretežno pecaju u blizini svog prebivališta i tada sadašnja dozvola nema svrhu.

“Ovih dana se pokreće velika peticija da se uvedu korisničke dozvole, što će ribolovci vrlo rado potpisati, barem koliko je meni poznato. Korisnička dozvola znači smanjenje cene od najmanje 25%, tako da će to biti mnogo prihvatljivija cena za ribolovce. Nadam se da će onda onaj sjaj populacije ribolovaca od pre puno godina početi ponovo da se vraća, odnosno da će nas biti, barem ovih koji kupuju dozvolu, oko 50.000 hiljada u Vojvodini. Za sad je to jako mali broj i iz godine u godinu beležimo pad populacije ribolovaca”, istakao je Dušan Jovanović, predsednik Ribolovačkog saveza Vojvodine.

Nije realno da ove godine budu uvedene korisničke dozvole, s obzirom da je prodajna sezona već počela. Jovanović smatra da, ako se ove godine sprovede peticija, da je moguće da od sledeće godine korisničke dozvole budu u prodaji.

“Korisnička dozvola, to znači ribolovne vode koje su dodeljene određenom korisniku. U slučaju Voda Vojvodine, tu bi bile dozvole za ovaj deo Dunava oko Novog Sada i za kanalski sistem. U slučaju Ribolovačkog saveza Vojvodine reka Tisa, Tamiš, sremska jezera, u slučaju Nacionalnog parka to su četiri jezera na Fruškoj gori, u slučaju Vojvodinašuma to je deo Dunava iznad Bačke Palanke, pa do granice sa Mađarskom, reka Sava, delovi reke Save”, naveo je Jovanović.