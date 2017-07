Riba aktivna na Dunavu i na Kanalu

Porast vodostaja Dunava znači da je riba aktivnija i da prilazi obali, pa samim tim i bolje peca. Ovih dana uspešan je lov na smuđa nizvodno od Novog Sada u Petrovaradinskoj zoni, na desnoj obali Dunava.

Ispod Tvrđave u ranim jutarnjim satima može se uloviti bela riba, dok kasnije tokom dana nailazi jato tostolobika, koje je, kako Jovanović navodi, teško loviti na legalan način, jer gotovo svaki zabačaj varalice, kačiće telo tostolobika.

“Gore kod Kanjiže ljudi na Tisi su pronašli legalan način lova tostolobika. Znači baci se u vodu određena prihrana koja sadrži u sebi mleko u prahu, neke koncentrate i tako dalje i to tostolobiku se čini da je to planktonski oblak i on vrlo rado dolazi u tu zonu i s onim njegovim velikim ustima udahne, praktično filtrira tu vodu, a sa tom vodom on uvuče i udice koje mu se onda legalno zakače za usta i onda je to riba ulovljena na legalan način, znači ne kačenjem za telo”, navodi Jovanović.