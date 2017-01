Repriza studentskog protesta

Studentski pokret Novi Sad pozvao je sve studente da se okupe u što većem broju na drugom u nizu protestu, u naporima da fakulteti ukinu nezakonitu naplatu dodatnih troškova studiranja i stanu na put korupciji u visokom obrazovanju.

“Mi smo se danas ovde okupili po drugi put, ovo je drugi protest po redu. Naši zahtevi ostaju isti – to je, pre svega, ukidanje dodatne naplate redovnih troškova studiranja. Dakle, ukidanje naplate upisa, prijave ispita, overe semestra i svega onoga što zapravo spada u cenu školarine, ali to se opet studentima naplaćuje dodatno i to je nešto što je Savet Univerziteta doneo odluku još pre dve godine, da nije zakonito i da spada u cenu školarine. Takođe, naši zahtevi su i transparentnost rada fakulteta, kao i sprečavanje i sankcionisanje bilo koje vrste neputizma, stranačkog zapošljavanja i ukidanje naplate apsolventskih rokova”, rekla je Katarina Antonić, studentkinja sociologije.