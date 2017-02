Rekordni nivo radijacije u Fukušimi (Video)

Endoskopskim ispitivanjem u prostoriji sa reaktorom 2 krajem januara, kako je sapšteno, utvrđen je stepen radijacije od 530 siverta po času, koji može izazvati trenutnu smrt. Toliki stepen radijacije je preko sedam puta veći od nivoa izmerenog 2012. godine, koji je iznosio 73 siverta po času.

Prema informacijama TEPCO, ekstremno visok nivo radijacije otkriven ja unutar objekta, u prostoru oko 2.3 metra od baze reaktora.

According to the institute, 4 sieverts of radiation exposure would kill one in two people.

Stručnjaci navode i da je na metalnoj platformi u prostoriji sa reaktorom otkrivena rupa od jednog metra koju je najverovatnije izazvalo curenje goriva.

Tri od ukupno šest reaktora ozbiljno su oštećena u havariji izazvanoj zemljotresom i cunamijem u martu 2011. godine, a dosadašnjim ispitivanjima nije bilo moguće precizno utvrditi da li je u njima došlo do curenja goriva. (Agencije)