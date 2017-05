Radno vreme dežurnih službi tokom praznika

JGSP

01. i 02. maj: red vožnje za nedelju i praznike

Po potrebi većim brojem autobusa biće pojačavani redovni polasci na linijama koje gravitiraju ka izletištima.

Radno vreme kioska

01. maj

– KIOSCI NEĆE RADITI

02. maj

– Ispred Železničke stanice: 06.00-20.00 h

– Šafarikova ulica: 10.00-17.00 h

– Futoška pijaca: 08.00-15.00 h.

PARKING SERVIS

Tokom trajanja prvomajskih praznika Javno komunalno preduzeće Parking servis ne naplaćuje parkiranje u gradu, a NS bajk sistem tokom praznika radi nesmetano, saopštilo je ovo preduzeće.

Novi korisnici NS bajk sistema moći će da se registruju nakon praznika, odnosno od trećeg maja.

POŠTA

Ponedeljak, 1. maj

Temerinski put 50 (od 8 do 20.30 časova),

Utorak, 2. maj

Temerinski put 50 (od 8 do 20.30 časova),

Teodora Mandića 23 (od 7 do 20 časova),

Futoški put 93c (od 7 do 20 časova),

Balzakova 59 (od 7 do 20 časova),

Bajči Žilinskog 4 (od 7 do 20 časova) i

Dr Svetislava Kasapinovića 10-14 (od 7 do 20 časova).

NOVOSADSKA TOPLANA

Ni Novosadska toplana tokom praznika ne radi, osim dežurnih službi kojima se može prijaviti reklamacija na toplu potrošnu vodu, ali i curenje na kućnim instalacijama.

HITNA POMOĆ

Ekipe Hitne pomoći bez obzira na praznike rade 24 sata i to u Kliničkom centru Vojvodine i u Vršačkoj ulici.

DOM ZDRAVLJA

Tokom praznika ne radi ni Dom zdravlja, a pojedine službe organizovale su dežurstva.

Službe opšte medicine, medicine rada i pedijatrije dežuraju u objektu “Jovan Jovanović Zmaj” u ulici Zmaj Ognjena Vuka br. 19, od 07 do 20 časova.

Službe kućnog lečenje obilaziće svoje pacijente od 07 do 20 časova oba dana praznika.

Stomatološka služba tokom praznika neće raditi, kao ni Call centar.

Služba opšte medicine

01.05.2017. i 02.05.2017.

Odeljenje Jovan Jovanović Zmaj 07.00 – 20.00h

Odeljenje Futog 07.00 -10.00h

Odeljenje Kać 07.00 -10.00h

Odeljenje Kovilj 07.00 -10.00h

Odeljenje Petrovaradin 07.00 -10.00h

Odeljenje Rumenka 07.00 -10.00h

Služba zdravstvene zaštite dece

01.05.2017. i 02.05.2017.

Objekat “Jovan Jovanović Zmaj” u ul. Zmaj Ognjena Vuka br.19

Od 07 do 20 h

tel: 66 24 668

Služba patronaže

Služba patronaže će 01.05.2017. godine raditi od 07 do 13 i 30.

Utorak – neradni dan

APOTEKE

Radi obezbeđivanja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite, a u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, rad zaposlenih u dane državnih praznika u Apoteci Novi Sad organizovan je po sistemu celodnevnog dežurstva u Ogranku Apoteke na Bulevaru Mihajla Pupina, saopštila je Apoteka.

Apoteka Bulevar radiće tokom praznika 24 sata, a adresa apoteke je Bulevar Mihajla Pupina broj sedam. Telefon za informacije je 021/ 210 12 14.

SPENS

Od 2. do 7. maja novosadski SPENS biće domaćin Prvenstva Evrope u rvanju za seniore, te je zbog toga uprava SPENS-a odlučila da tokom praznika radi, ali po prazničnom rasporedu.

PIJACE

A na osnovu odluke o pijačnom radu u vreme Prvomajskih praznika, odnosno prvog i drugog maja, sve pijace će raditi prema rasporedu za nedelju i državne praznike, a to znači o 6 do 14 sati, dok će Najlon pijaca i Kvantaš raditi uobičajeno, saopštila je Tržnica.

MUZEJI

Danas ne radi ni Muzej Vojvodine, a tokom sutrašnjeg dana Muzej Vojvodine će biti otvoren za posetioce od 11 do 17 časova. Pored stalne postavke Muzeja, postioci mogu posetiti i tematsku izložbu ’’Svetlopisom kroz prvu srpsku vazdušnu banju’’ u zgradi Muzeja, u Dunavskoj 37.

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI

Tokom praznika neće raditi ni Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, a prvi radni dan u ovoj ustanovi biće sreda, treći maj.