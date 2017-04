Računa se samo na izborima

Izabrani predsednik Aleksandar Vučić na proteklim izborima, prema podacima RIK, osvojio je 2.012.788 glasova ili ubedljivih 55,08 odsto pri izlaznosti od 54,36% birača.

Većina opozicionih kandidata priznala je izborne rezultate, uprkos brojnim zamerkama na izborni proces i opšte stanje u državi za koje su saglasni da ga treba menjati.

Dragan Šutanovac, kao građanin ove zemlje ima, kako je rekao, pozitivan stav prema protestima, jer smatra da je dobro što se bar na taj način čuje glas građana.

Šutanovac, sa druge strane, takođe smatra da je propuštena šansa na izborima koji su protekli, da građani izađu u većem broju i izglasaju promene koje sada traže na protestima.

“Činjenica jeste da je izlaznost bila manja nego prošle godine, da je on dobio 55% od tih 50 i nešto posto, da je to nešto više od četvrtine Srbije i da sa četvrtinom glasova građana Srbije on ima apsolutnu vlast u Srbiji. Kažem, teško je sad njemu zameriti što je on to dobio, više zameramo nama što nismo uspeli da motivišemo građane da u većem broju izađu i da pobede”, kazao je Šutanovac.