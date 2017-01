Prvi arheološki park u Novom Sadu

Predviđeno je da se prvi arheološki park nalazi na teritoriji Sajlova, između letnjikovca Vladike Bačkog, Veterinarskog instituta i aerodroma Jugovićevo, na čistini pored Bulevara Evrope.

Arheološki park je trenutnou fazi izrade idejnog projekta, a pregovori su u toku.

“To je nekad bio, u praistorijskom, antičkom i srednjovekovnom smislu, centar Novog Sada. Naselje koje je bilo Novi Sad, na teritoriji današnjeg Novog Sada. Mi kad kažemo grad Novi Sad, najčešće se tu misli na ovaj postosmanlijski period, kraj 17,18 i 19. veka. Međutim, život i naselja na teritoriji Novog Sada postoje još od paleolita, ako računamo i Petrovaradinsku tvrđavu, odnosno prostor Petrovaradinske stene. To ide od paleolita, neolita, bakarnog i bronzanog doba, antičkog perioda, srednjeg veka. Znači, mi govorimo o višemilenijumskoj bogatoj prošlosti naselja i života na teritoriji Novog Sada, koji uključuje i bačku i sremsku stranu Dunava. To je izrazito bogato naselje i mi imamo otkriveno na licu mesta preko 7.000 godina staro naselje koje u kontinuitetu postoji na prostoru Sajlova do dana današnjeg”, pojasnio je Siniša Jokić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada.