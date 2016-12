Prva Godina preduzetništva u Srbiji

Godina preduzetništva, između ostalog, nije donela ukidanje parafiskalnih nameta, što je zahtev preduzetnika godinama unazad.

Prema rečima Slavka Novakovića, poreska politika ni prema preduzetnicima u Novom Sadu još nije donela neke suštinske promene.

Privredi i preduzetništvu Novog Sada ove godine pogodovali su završetak industrijske zone,

brojni infrastrukturni radovi, kao i otvaranje dve velike fabrike. Novi Sad je tu na dobrom putu i sa dobrom praksom, ocenio je Novaković, treba nastaviti.

“Ja znam da Novi Sad u vreme kada je imao 200 hiljada stanovnika, danas ima skoro 400 hiljada, Novi Sad ima infrastrukturu dobro urađenu, sve to ide od nekih para, sve to ide od nekog zapošljavanja, od nekih izdvajanja. Zato sam siguran da, ako budemo još boljom politikom krenuli u zapošljavanje mladih ljudi, da nam ne odlazi pamet iz ove zemlje”, naveo je Novaković.

Ipak, nije cilj, kako je rekao, otvaranje radnih mesta na kojima će zaposleni raditi za minimalac, srećni što imaju bilo kakav plaćeni posao.

“Nije to dobro. Za trenutak je možda dobro, u ovom trenutku je to bitno, da ljudi krenu da rade. Ali naši radnici, građani, postali smo… Čini mi se da smo zamenili sve one istočnoevropske i azijske zemlje koje su imale jeftinu radnu snagu i mi sada našu mladost zapošljavamo da radi za 20 ili 22 hiljade, 25 hiljada, nije bitno”, rekao je Novaković.