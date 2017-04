Protesti pauziraju do ponedeljka

Nekoliko stotina Novosađana okupilo se na Trgu republike, odakle su krenuli Dunavskom ulicom preko Keja, Radničkom do zgrade suda, zatim do zgrade RTV-a, pa Stražilovskom do Banovine.

Inicijatori protesta rekli su novinarima da sumnjaju da ih nepoznate osobe snimaju i prate, fotografišu i dolaze ispred kuća, prenose mediji.

Oni su se zahvalili na donacijama koje su prikupljene na protestu, a radi se o sumi od oko 12.000 dinara koja će biti utrošena za gorivo i flajere.

Saopšteno je da naredna tri dana neće biti okupljanja i da će protest biti održan u ponedeljak, u 18 časova. Kako prenosi N1, pauza od tri dana biće iskorišćena da se učesnici bolje povežu, prošire i bolje organizuju.