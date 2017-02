Protest: “Ilegalno se lečimo, uhapsite nas!”

Cilj organizovanja skupa je podrška legalizaciji kanabisa za sve namene, posebno za medicinsku i industrijsku upotrebu i informisanje građana o svim koristima legalizacije kanabisa kako za bolesne, tako i za razvoj celokupne privrede Republike Srbije.

U Incicjativi za izmenu zakonske regulative kanabisa kažu da za sve godine njihovog delovanja donet novi nacrt izmena Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim susptancama koji je, prema navodima Inicijative, vrlo restriktivan.

“Znači to je jedan od razloga protesta. Takođe vrlo važan razlog je to da se sve više i sve učestalije hapse ljudi koji se isključivo leče kanabisom ili su isključivo korisnici tj. ljudi koji konzumiraju kanabis, znači ni na koji način ne podstiču kriminal niti u slučaju konzumacije možemo govoriti o kriminalu. To je znači osnovna problematika u našem zakonu krivičnom, što se ljudi koji su samo korisnici proglašavaju kriminalcima, sede u zatvoru i po 18 meseci, dok i sami zante da najveći kriminalci slobodno šetaju našim gradovima”, rekla je Maja Vasić iz Udruženja IRKA.