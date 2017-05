Prošlo vreme za proslave

Radnici u Srbiji nemaju mnogo razloga za slavlje na Međunarodni praznik rada, smatra Gvozdenović.

Sindikati su stoga organizovali prvomajski protest baš u Beogradu, gde žive, kako je istakao kreatori privrednog ambijenta u našoj zemlji i, u krajnjoj liniji, života građana Srbije.

“Nismo mi planirali neki veliki broj ljudi, prosto je, sa kolegama iz UGS i Nezavisnosti sa kojima smo pravili ovo obeležavanje dogovorili da to bude negde oko 3 i 4 hiljade ljudi. Poenta skupa je bila da odemo pred Vladu Republike Srbije i da odnesemo svoje zahteve. Naši zahtevi su bili da je stvarno vreme da počnemo da živimo bolje, da imamo bolje zarade, da se potpišu kolektivni ugovori, što je veliki problem, nemamo potpisanih kolektivnih ugovora, da se poveća minimalna zarada, jer, ja ću vas podsetiti da minimalna zarada pokriva svega 65% potrošačke korpe, što je zaista neverovatna stvar i tu padaju sve priče o boljem životu, boljim uslovima i sve ostalo”, rekao je Gvozdenović.

Osim toga, zahtevana je i promena Zakona o penziono-invalidskom osiguranju koji je, kako je istakao naneo veliku nepravdu zaposlenima. Sve su to, uz često teške uslove rada, razlozi za sindikalno organizovanje i sistematsku borbu za rešavanje ovih problema.

“Nažalost, mnogo veći je broj ljudi koji su otišli na prvomajski uranak i tih koji su to proslavili tradicionalno kao i do sada. Mislim da mi polako menjamo svest tih ljudi, barem naših članova i da nas ima svaki put sve više i više. Težak je to put, kažem, 50 godina smo sasvim drugačije razmišljali i drugo radili. Ali svaki i najduži put počinje prvim korakom”, rekao je Gvozdenović.