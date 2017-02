Promocija konkursa za vojne škole

Potrebno je da kandidati zadovoljavaju opšte i posebne uslove konkursa i da ispoštuju vremenske rokove.

Osim prijemnog, u obzir će se uzimati lekarski izveštaj kao i izveštaj psihologa.

“Danas je mešovita ekipa Vojne akademije i Vojne gimnazije došla u ovu školu da prezentuje budućim kandidatima šta to Ministarstvo odbrane nudi školstvu. Vojna gimnazija je već raspisala konkurs da prima 100 učenika i konkurs traje od 1. februara do 15. marta. Vojna akademija Medicinski fakultet i srednja stručna stručna Vojna škola raspisuju 13. februara konkurs i traje do 1. marta. U srednju stručnu Vojnu školu primamo 50 učenika, na Vojnu akademiju 81 kadeta na 6 studijskih programa osnovnih akademskih studija i jedan studijski program integrisanih studija. VMA prima 20 kadeta na Medicinski fakultet. Nakon prijavljivanja u vojnom odseku u mestu stalnog boravka kandidati očekuju pozive iz Vojne akademije za vršenje selekcije”, rekao je potpukovnik Uroš Domazet.