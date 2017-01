Prezimljavanje u košnici

Najvažnije u zimskom periodu je da pčele imaju dosta hrane i da su košnice “ušuškane” kako bi pčele što bolje održavale temperaturu u klubetu, kažu stručnjaci.

“Sada bih možda pčelarima rekao da uopšte ništa ne diraju oko pčela. To je sada najbolje zato što, ako bismo posmatrali šta se unutra događa, jer pčele su u klubetu, zbijene su i na taj način održavaju temperaturu koja u centru klubeta iznosi negde od 20 pa do 30 stepeni. Na površini klubeta je minus 5, minus 10 koliko je u okolini, ali unutra je visoka temperatura. Početkom januara, tu oko Božića, počeće prvo polaganje jaja od strane matice i počeće samim tim leglo. Sa pojavom legla podiže se temperatura u centru klubeta koja raste na 32 do 35 stepeni”, precizirao je Stojan Anđelković iz Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine.