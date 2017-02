Poslovi preko agencija: Manja prava radnika

Preko 90 agencija za zapošljavanje je trenutno u Srbiji i taj problem je i više nego očigledan, ukazuje predsednik Sasveza samostalnih sindikata Novog Sada, dodajući da ovaj trend dovodi do smanjenja prava radnika.

On podseća da je još pre više od 150 godina uvedeno pravilo 3 osmice – osam sati rada, osam sati slobodnog vremena i osam sati sna, dodajući da ovakve agencije upravo anuliraju rezultate koji su tada uvedeni kao pravilo.

“I tu postoji latenta opasnost da to postane dominantan oblik zapošljavanja u Srbiji. Šta bi to značilo u državi u kojoj su iovako prava radnika iz radnog odnosa veoma na niskom nivou? U državi u kojoj se 70% mladih izjašnjava da bi pobeglo glavom bez obzira, u državi u kojoj mladi zbog tog fleksibilnog posla ne mogu da stupe u brak, ne mogu da uzmu kredit, ne mogu da planiraju budućnost. I ovako nam odumure jedan grad od 30.000 stanovnika, a ovo je još jedan udar na ono malo preostalih prava radnika. Moram da kažem da nije to situacija samo u Srbiji, nego i u svim zemljama u okruženju koje se prosto utrkuju koja će dati povoljnije uslove za te takozvane investitore”, rekao je Gvozdenović.