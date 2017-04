Pomoć za MNRO

Ovo udruženje postoji 13 godina i nudi usluge Dnevnog boravka za osobe starije od 27 godina, a trude se da im dane ispune brojnim sadržajima.

“Obično dođe tu negde oko 17,18 korisnika koji borave tu u periodu od 8 do 14 časova, imaju stručno osoblje, koje radi sa njima i volontere, tako da je dan ispunjen raznovrsnim aktivnostima, što i jeste cilj. A aktivnosti su osposobljavanje za samostalno funkcionisanje, uče se raznim životnim veštinama, kao što je odlazak u biblioteku, kod lekara, razni radosni događaji, poslastičarnica, bioskop, leti na Štrand, negde na bazen”, rekla je dr Milka Budakov, predsednica Udruženja MNRO Novi Sad

Treća likovna kolonija “Slikom do osmeha” održana je u subotu, kada su slikari i korisnici, roditelji i zaposleni, proveli kreativni dan u Udruženju. Nedavno je i Crveni krst obezbedio 20 pari trenerki za korisnike Dnevnog boravka Udruženja, a s obzirom da dolaze lepi dani i da korisnici jednom nedeljno imaju radionicu razvojno korektivnih vežbi, ova pomoć stigla je u pravom trenutku.

“Što bi rekli, borimo za što bolje uslove. Projektor koji je u kvaru, ne može da se popravi, bilo bi nam značajno, jer se razne prezentacije događaju. Evo to treba da kupimo. Uvek razmišljamo kako ćemo, uvek za bilo šta što se događa, kako ćemo to realizovati. Mi sva sredstva koja dobijemo moramo da pravdamo za ono što smo tražili, a uvek se dogode i neki događaji, znate već kako se može desiti. Evo i pod nam je malo oštećen i sad uvek moramo da mislimo kako ćemo to popraviti i eto, ljudi dobre volje bi nam bili uvek od značaja da nam pomognu, sanacija krova, uređenje prostora, donacija za našu slavu”, navela je Budakov.