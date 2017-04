Pojačana kontrola motociklista

Podsetivši na nekoliko saobraćajnih nezgoda proteklih dana, u kojima su stradali motociklisti, načelnik Uprave saobraćajne policije Nebojša Arsov je upozorio da trećina vozača motocikala nema odgovarajuće dozvole i da nije mali broj onih koji voze pod dejstvom alkohola.

“U narednom periodu MUP će preduzeti sve mere kako bi sankcionisao vozače motocikala koji su u prekršaju, a tu pre svega mislim na prekoračenje brzine kretanja, vožnju pod uticajem alkohola, ali i nekorišćenje zaštitne kacige ili vožnja bez odgovarajuće kategorije vozačkih dozvola. Takođe, biće sankcionisani i ostali učesnici u saobraćaju koji ne ustupaju prvenstvo prolaza ili ne daju pokazivače pravca”, naveo je Arsov.

On je ukazao na to da će saobraćajna policija koristiti i motocikle, više nego što je do sada bilo uobičajeno, među kojima i „presretače“.

Načelnik saobraćajne policije apelovao je na vozače da poštuju saobraćajne propise kako bi sačuvali svoje živote, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju.