Papirne vozačke važe do 10. juna

Vozači u Srbiji koji još nisu zamenili stare, papirne vozačke dozvole plastičnim, odnosno, biometrijskim, moraće to da urade najkasnije do 10. juna, predviđeno je Zakonom o bezbednosti saobraćaja Srbije. Kako je prvobitni rok bio još 2009, pretpostavka je da do produženja roka neće doći.