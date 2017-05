Otvara se Štrand, ulaz besplatan do 15. maja

Za prvomajske praznike kapije najlepše peščane plaže na Dunavu su otvorene, a kafići i restorani počeli su sa radom.

Iako još nije vreme za kupanje, mnogi sugrađani za vreme praznika mogu da uživaju pored reke, a u planu je i da se javna plaža dodatno uredi.

“Ove godine nećemo dozvoljavati širenje bašta, bukvalno ni za milimetar, to su se građani sa pravom žalili i pazićemo na to da nivo buke bude u granicama dozvoljenog i da se muzika ne meša na Štrandu. To je ono što iritira posetioce i sa pravom su se bunili”, istakao je Ivan Nožinić, savetnik za medije JKP “Gradsko zelenilo”.