Oprezno sa vatrom za praznike

Tokom prvomajskih praznika, građani tradicionalno borave u prirodi, pa je neophodno je da ukoliko koriste vatru za pripremanje roštilja, budu na oprezu kako ne bi došlo do nastanka požara, poručila je Ljubica Krnjaić, sekretarka novosadskog Vatrogasnog saveza.

Krnjaić apeluje da građani obavezno ponesu sa sobom flašu vode isključivo za slučaj da se vatra proširi i dodaje da su apeli prethodne godine bili ispoštovani i da nije bilo ozbiljnijih problema.

Ukoliko ipak do požara dođe, ne treba oklevati sa pozivom vatrogasacima.

“U slučaju da se zbog eventualnog naglog vetra ili iz nekog razloga od te vatre za roštilj razvije požar, pozovite vatrogasce na broj 193. Potrudite se da što preciznije objasnite lokaciju na kojoj se požar desio, da bi vatrogasci što brže i što lakše došli, baš do te lokacije, do tog mesta. Tamo gde imamo ulicu i broj, onda je to lakše, ali ovde trebamo opisati, znači važno je da se građani skoncentrišu kako da objasne vatrogascima gde treba da dođu”, rekla je Krnjaić.