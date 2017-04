Održan i 9. “Protest protiv diktature”

Kolona se kretala od Trga republike do zgrade Radio-televizije Vojvodine, a zatim do Banovine gde je protest završen.

Nezadovoljni načinom na koji pokrajinski javni servis izveštava o studentskim protestima, okupljeni su stali ispred zgrade RTV-a i uzvikivali slobodni mediji, Hoćemo uživo.

“Borićemo se do kraja”, poručio je Miran Pogačar iz Studentskog pokreta Novi Sad i dodao da nisu bitni samo izbori, da nije bitan samo jedan čovek, već smena celokupne “tajkunske elite u Srbiji, koja ugnjetava radnike, i zbog koje ljudi ne mogu normalno da žive”.

On je naglasio i da je bitna zaštita prava radnika, izmena Zakona o radu i povećanje minimalne cene rada jer bez toga nema normalnog života ni za one koji sad rade ni za one koji će tek raditi”, kazao je Pogačar.

Poručio je starijim građanima da će se studenti boriti za vraćanje penzije, mladima da se zalažu za potpuno javno i besplatno obrazovanje, a medijima da se bore i za njihove slobode.

Demonstranti su potom krenuli u šetnju, kao i prethodnih dana. Na čelu kolone su bili dobošari i transparenti “Stop Vučiću”, “Protiv diktature kapitala”, “Dole mere štednje”.

Okupljeni su ponovili da će proteste nastaviti do ispunjenja zahteva, a naredni su zakazani za večeras.