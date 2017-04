Određena ekipa protiv Rumuna

Za duele u Baja Mareu koji je zakazan za četvrti maj i u Kragujevcu sedmog maja, na spisku selektora Cvetkovića su se našli i iskusni reprezentativci – povratnici, poput Marka Vujina, Dalibora Čuture i Mladena Bojinovića.

“Ovo mogu nazvati i malo prinudnim spiskom u ovom momentu. Nismo bili te sreće da dođemo do pozitivnog rešenja. Tu mislim na Ilića, Toskića i Stanića. To je sada prošlost. Zna se ko je nosio igru reprezentacije u Poljskoj. To je veoma bitan momenat na koji se oslanjam u planiranju. Alternativu tražim za ove dve utakmice za sve ono što može da se desi”, naveo je selektor Cvetković.